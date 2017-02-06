Еще в одном муниципалитете Южного Урала объявлен конкурс на пост главы
В Еманжелинском районе объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Документы от претендентов принимаются до 13 февраля.
В Еманжелинском районе объявлен конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Документы от претендентов принимаются до 13 февраля.
Об этом Накануне.RU сообщили в администрации района.
Сам конкурс по отбору кандидатур на должность главы Еманжелинского района состоится 16 марта.
Добавим, что полномочия руководителя муниципалитета Евгения Светлова истекают в марте текущего года.