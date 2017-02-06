Предполагаемый подельник Гамбурга Соловьев стал руководителем Фонда поддержки бизнеса

Стало известно новое место работы экс-заместителя министра имущественных отношений Омской области Аркадия Соловьева, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Напомним, чиновник покинул облправительство 18 января после информации о заведении уголовного дела о махинациях с земельными участками. В данный момент Аркадий Соловьев работает заместителем директора Фонда поддержки и развития предпринимательства.

Это подтвердил он сам в комментарии порталу Om1.ru.

Аркадий Соловьев, экс-заместитель минитсра имущественных отношений Омской области, заместитель директора Фонда поддержки малого предпринимательства:

— Я работаю с 1 февраля в новой должности. Сейчас знакомлюсь со структурой фонда, изучаю документы. Мне поступило предложение стать заместителем директора ведомства, и я согласился. Все остальное я не буду комментировать.