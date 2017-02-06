Предполагаемый подельник Гамбурга Соловьев стал руководителем Фонда поддержки бизнеса
Бывший заместитель министра имущественных отношений подтвердил это в комментарии Om1.ru.
Бывший заместитель министра имущественных отношений подтвердил это в комментарии Om1.ru.
Стало известно новое место работы
Напомним, чиновник покинул облправительство 18 января после информации о заведении уголовного дела о махинациях с земельными участками. В данный момент Аркадий Соловьев работает заместителем директора Фонда поддержки и развития предпринимательства.
Это подтвердил он сам в комментарии порталу Om1.ru.
Аркадий Соловьев,
— Я работаю с 1 февраля в новой должности. Сейчас знакомлюсь со структурой фонда, изучаю документы. Мне поступило предложение стать заместителем директора ведомства, и я согласился. Все остальное я не буду комментировать.
Отметим, что, по версии следствия, Аркадий Соловьев мог превысить полномочия, работая в мэрии заместителем Юрия Гамбурга, в 2009 году — директора департамента имущественных отношений Омска. За эти же земельные махинации бывшего первого