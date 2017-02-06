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11:54 (мск), источник: ИА REGNUM

«Губернатор Свердловской области остаётся в системе»

Экономические показатели, умение самостоятельно справляется с кризисными ситуациями, выстроенные отношения с Москвой, управляемость вверенного хозяйства, авторитет среди элит и жителей, — ключевые критерии выживаемости губернаторов.

Встреча главы Свердловской области Евгения Куйвашева с президентом России Владимиром Путиным даёт все основания полагать, что губернатор в случае отставки продолжит работу на государственной службе. Об этом сообщил уральский политолог Александр Пирогов корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Кремле в ближайшие дни могут быть приняты решения об отставке губернаторов пяти российских регионов, в том числе в Свердловской области.

«Чем ближе выборы, тем больше различных инсайдов, прогнозов, информационных вбросов. Вырисовываются контуры президентской кампании, группы влияния ведут активную работу по ослаблению друг-друга, сложно спрогнозировать точные результаты этой работы в условиях, когда решение принимает один человек — президент. Очевидно одно, есть слабые губернаторы и есть черта, за которой их будущее крайне туманно. Эта черта, для кого-то короткая, для кого-то толстая. Всегда разная. Экономические показатели, умение самостоятельно справляется с кризисными ситуациями, выстроенные отношения с Москвой, управляемость вверенного хозяйства, авторитет среди элит и жителей, — ключевые критерии выживаемости губернаторов. Куйвашев определённо находится в зоне риска по этим критериям. Однако его недавняя встреча с президентом даёт основания полагать, что губернатор остаётся в системе. Только непонятно, в каком качестве», — считает Александр Пирогов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по мнению другого уральского политолога Анатолия Гагарина, позиции Евгения Куйвашева за последнее время укрепились, и по всей вероятности предстоит техническая отставка губернатора и назначение его же исполняющим обязанности перед предстоящими выборами. Политолог убеждён, что кандидатура Евгения Куйвашева на пост и.о. является самой вероятной.

По данным местных изданий, оптимистичные настроения царят и в аппарате губернатора Свердловской области. В администрации главы региона убеждены, что после отставки Евгений Куйвашев будет назначен исполняющим обязанности губернатора, сообщает Накануне.RU.

Напомним, что выборы губернатора Свердловской области пройдут осенью 2017 года. А в конце мая, скорее всего, станет известно, кто же станет временно исполняющим его обязанности, а значит и основным кандидатом для участи в выборах.

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