Виктор Басаргин поблагодарил министров за совместную работу

Как сообщили источники в краевом кабмине, встреча длилась не более 5−7 мин., в ходе которых губернатор сообщил о то, что не будет участвовать в губернаторских выборах, а также обратится к президенту с просьбой досрочно прекратить его полномочия на посту губернатора.

По словам собеседников, глава региона поблагодарил членов правительства за совместную работу. Вопросов господину Басаргину не задавали.