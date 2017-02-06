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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Виктор Басаргин поблагодарил министров за совместную работу

Глава региона Виктор Басаргин сегодня провел встречу с членами краевого правительства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили источники в краевом кабмине, встреча длилась не более 5−7 мин., в ходе которых губернатор сообщил о то, что не будет участвовать в губернаторских выборах, а также обратится к президенту с просьбой досрочно прекратить его полномочия на посту губернатора.

По словам собеседников, глава региона поблагодарил членов правительства за совместную работу. Вопросов господину Басаргину не задавали.

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