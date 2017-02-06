Куйвашев вновь летит в Москву

Между тем, в Москве Евгений Куйвашев пробудет недолго. Уже на следующий день он, скорее всего, вернется в регион и проведет заседание правительства.

Отметим, в последнее время Евгений Куйвашев бывает в столице весьма часто. 3 февраля в Москве Евгений Куйвашев презентовал инвестиционный потенциал Свердловской области перед японскими партнерами. Япония — страна-партнер «Иннопрома» в этом году. Ранее в Москве свердловский губернатор был в конце января: посетил съезд «Единой России» и встретился с главой государства Владимиром Путиным.