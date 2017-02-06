Куйвашев вновь летит в Москву

Между тем, в Москве Евгений Куйвашев пробудет недолго. Уже на следующий день он, скорее всего, вернется в регион и проведет заседание правительства.
Отметим, в последнее время Евгений Куйвашев бывает в столице весьма часто. 3 февраля в Москве Евгений Куйвашев презентовал инвестиционный потенциал Свердловской области перед японскими партнерами. Япония — страна-партнер «Иннопрома» в этом году. Ранее в Москве свердловский губернатор был в конце января: посетил съезд «Единой России» и встретился с главой государства Владимиром Путиным.
Отметим, что и.о. по итогам встречи с президентом губернатор так и не стал. Как ранее прокомментировали данную ситуацию эксперты, «ничего страшного в этом нет»: до окончания полномочий губернатора — 29 мая — еще есть время. Не отказываются от оптимизма в аппарате и после новых тревожных звоночков — Ведомости и фонд Петербургская политика включили главу региона в шорт-лист «выбывающих» губернаторов, один из которых уже успел сложить полномочия.