Начинается официальный визит президента РМ Игоря Додона в Брюссель

В частности, Игорь Додон встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Представитель президентуры Ион Чебан отметил, что программа визита очень насыщенная, а все встречи запланированы на 7 февраля.

Также состоится встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Додон заявлял, что намерен рассказать чиновнику о том, что он выступает категорически против открытия офиса НАТО в Кишиневе.

Запланированы и другие встречи, о которых будет объявлено позднее.

Напомним, ранее глава государства говорил, что собирается обсудить в Брюсселе результаты внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также новый меморандум с ЕАЭС.

Это второй официальный визит Игоря Додона в качестве президента. Первый, напомним, состоялся с 16 по 18 января в Москву.