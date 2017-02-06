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12:13 (мск), источник: Actualitati.md

Начинается официальный визит президента РМ Игоря Додона в Брюссель

С 6 по 8 февраля Игорь Додон предпримет свой второй официальный визит в качестве главы государства. Как и было обещано ранее, он состоится в Брюссель.

Источник: Actualitati.md

Представитель президентуры Ион Чебан отметил, что программа визита очень насыщенная, а все встречи запланированы на 7 февраля.

В частности, Игорь Додон встретится с председателем Европейского совета Дональдом Туском, верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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Также состоится встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее Додон заявлял, что намерен рассказать чиновнику о том, что он выступает категорически против открытия офиса НАТО в Кишиневе.

Запланированы и другие встречи, о которых будет объявлено позднее.

Напомним, ранее глава государства говорил, что собирается обсудить в Брюсселе результаты внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также новый меморандум с ЕАЭС.

Это второй официальный визит Игоря Додона в качестве президента. Первый, напомним, состоялся с 16 по 18 января в Москву.

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