Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не определился с кандидатурой исполняющего обязанности главы Пермского края. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений (о назначении исполняющего обязанности губернатора Пермского края) пока президент не принимал. Как только он примет решение, мы надеемся, это будет сегодня, мы проинформируем», — сказал он.

Комментируя появившуюся в понедельник в СМИ информацию об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина, Песков сказал, что «сегодня президент будет заниматься темой Пермского края».