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13:18 (мск), источник: ТАСС

Кремль пока не определился с кандидатурой и.о. главы Пермского края

По словам пресс-секретаря президента РФ, в понедельник глава государства «будет заниматься темой Пермского края».

Источник: AP 2016

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не определился с кандидатурой исполняющего обязанности главы Пермского края. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений (о назначении исполняющего обязанности губернатора Пермского края) пока президент не принимал. Как только он примет решение, мы надеемся, это будет сегодня, мы проинформируем», — сказал он.

Комментируя появившуюся в понедельник в СМИ информацию об отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина, Песков сказал, что «сегодня президент будет заниматься темой Пермского края».

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