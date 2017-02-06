В Кремле пообещали продолжить ротацию губернаторского корпуса

«Обновление губернаторского корпуса — это не кампания, это постоянный ротационный процесс», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что отставка губернатора Пермского края Виктора Басаргина является частью кампании по обновлению губернаторского корпуса в стране.

Одновременно Песков напомнил, что и сам глава государства неоднократно говорил, что «этот процесс обновления — это константа его линии, и, очевидно, что эта линия будет продолжаться».

В понедельник газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшие дни может быть сделано объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов.

«Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении внутренней политики (УВП) на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений, отмечает еще один близкий к Кремлю собеседник, оговариваясь, что замены ожидаются не везде», — пишет издание.

Между тем источник «Интерфакса» во властных структурах сообщил, что «этот “черный список” верен лишь отчасти».