Экс-премьер краевого правительства Геннадий Тушнолобов не будет претендовать на пост губернатора

Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на самого экс-премьера.



Господин Тушнолобов также прокомментировал изданию принятое сегодня губернатором Виктором Басаргиным решение о досрочном сложении своих полномочий. «Я думаю, что это было решение сверху».



Напомним, в конце декабря Виктор Басаргин отправил правительство Геннадия Тушнолобова в отставку и лично возглавил краевой кабинет министров. Ранее ряд экспертов, в том числе и бывший замглавы администрации губернатора Александр Козенков называли господина Тушнолобова одним из реальных претендентов на пост губернатора Пермского края.