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13:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-премьер краевого правительства Геннадий Тушнолобов не будет претендовать на пост губернатора

Бывший глава правительства края, а ныне председатель совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов не будет претендовать на пост губернатора.

Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на самого экс-премьера.

Господин Тушнолобов также прокомментировал изданию принятое сегодня губернатором Виктором Басаргиным решение о досрочном сложении своих полномочий. «Я думаю, что это было решение сверху».

Напомним, в конце декабря Виктор Басаргин отправил правительство Геннадия Тушнолобова в отставку и лично возглавил краевой кабинет министров. Ранее ряд экспертов, в том числе и бывший замглавы администрации губернатора Александр Козенков называли господина Тушнолобова одним из реальных претендентов на пост губернатора Пермского края.

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