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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В Кремле пожелали услышать извинения от американского корреспондента

Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: AP 2016

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков. Так он прокомментировал интервью американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого со стороны корреспондента прозвучали обвинения в адрес Путина.

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул он.

Комментарии
1
Syber
Да нее, журналисты, позволяющие подобные высказывания, никогда не извиняются. Гордыня не позволит
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