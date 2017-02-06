В Кремле пожелали услышать извинения от американского корреспондента

«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков. Так он прокомментировал интервью американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого со стороны корреспондента прозвучали обвинения в адрес Путина.

При этом пресс-секретарь главы государства не стал комментировать ответ Трампа. «Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев», — подчеркнул он.