В Кремле пожелали услышать извинения от американского корреспондента
Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил
Высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина оскорбительны, в Кремле рассчитывают услышать извинения, заявил
«Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — заявил Песков. Так он прокомментировал интервью американского лидера Дональда Трампа, в ходе которого со стороны корреспондента прозвучали обвинения в адрес Путина.
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