Уроженец Омска может стать российским послом в США

По данным издания, назначить Антонова послом в Вашингтоне Кремль решил в начале осени 2016 года исходя из того, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон.

«Но хотя президентом стал Дональд Трамп, у Анатолия Антонова, по словам источников “Ъ”, по-прежнему самые высокие шансы занять престижный пост посла в Вашингтоне. При этом один из собеседников “Ъ” оговорился, что рассматриваются и другие кандидаты», — пишет издание.

Источники «Коммерсанта» также отмечают, что администрация Трампа пока не определилась с кандидатом на пост представителя в России.

61-летний Анатолий Антонов родился в Омске. Окончил МГИМО и более 30 лет работал в Министерстве иностранных дел СССР и РФ. В конце 2016 года был назначен заместителем главы МИД России.