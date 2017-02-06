Уроженец Омска может стать российским послом в США
Как сообщает «Коммерсант», замглавы МИД России Анатолий Антонов является основным кандидатом на должность российского посла в США.
Как сообщает «Коммерсант», замглавы МИД России Анатолий Антонов является основным кандидатом на должность российского посла в США.
По данным издания, назначить Антонова послом в Вашингтоне Кремль решил в начале осени 2016 года исходя из того, что на президентских выборах в США победит Хиллари Клинтон.
«Но хотя президентом стал Дональд Трамп, у Анатолия Антонова, по словам источников “Ъ”,
Источники «Коммерсанта» также отмечают, что администрация Трампа пока не определилась с кандидатом на пост представителя в России.
61-летний Анатолий Антонов родился в Омске. Окончил МГИМО и более 30 лет работал в Министерстве иностранных дел СССР и РФ. В конце 2016 года был назначен заместителем главы МИД России.