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13:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Контактная группа по Донбассу 15 февраля обсудит разведение войск — Марчук

По словам Евгения Марчука, обсуждение других проблем на переговорах в Минске «застопорилось из-за обострения в Авдеевке». Он подчеркнул, что без прекращения огня невозможно обсуждать прочие пункты минских договоренностей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на следующем заседании 15 февраля намерена обсудить вопросы прекращения огня и разведения войск, заявил представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер заявила, что следующая встреча контактной группы по Украине состоится в Минске 15 февраля.

«Следующий раунд переговоров у нас 15 февраля. Повестка прежняя — прекращение огня, разведение вооружений и попытка разведения войск хотя бы на километровых участках», — сказал Марчук в интервью информагентству «ЛИГАБизнесИнформ».

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По его словам, обсуждение других проблем «застопорилось из-за обострения в Авдеевке». Марчук подчеркнул, что без прекращения огня невозможно обсуждать прочие пункты минских договоренностей.

С конца января ситуация в Донбассе резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители из-за обстрелов города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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