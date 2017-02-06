Дубровский дал оценку оптимизации здравоохранения в Юрюзани

«В Юрюзани меньше ничего не будет, но и возврата к прошлому тоже не будет», — заявил Борис Дубровский, отвечая на вопрос о реорганизации Юрюзанской районной больницы.

В 2016 году началось объединение Юрюзанской и Катав-Ивановской больниц. Поначалу в Юрюзани планировали оставить только поликлинику и круглосуточный инфекционный стационар. Затем было принято решение сохранить и круглосуточную терапию. Кроме того, сохранены дневные стационары — гинекология, педиатрия, хирургия. Круглосуточные стационары хирургия и гинекология переведены в Катав-Ивановск.

Борис Дубровский на встрече с журналистами СМИ Ашинского района рассказал, что в регионе выстраивается трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень — амбулаторно-поликлиническое звено, где оказывается первичная медицинская помощь. Второй — специализированная помощь, — третий — высококвалифицированная.

По словам губернатора, нет смысла держать в районных больницах высококвалифицированных специалистов узкого профиля. «У врачей должна быть практика. Но когда хирург в месяц делает одну операцию — он теряет квалификацию», — считает губернатор. По мнению специалистов, более эффективно сосредоточить специализированную помощь в крупных больницах.

В случае необходимости больного необходимо на машине скорой в кратчайшие сроки доставить в больницы второго уровня. Между Юрюзанью и Катав-Ивановском расстояние около 20 километров, маршрутное такси ходит регулярно. Местные власти организовали, чтобы маршрутка доезжала именно до больницы для удобства пациентов и их родных. «Когда возникают сложные вещи, мы их решаем в Челябинске. И важно, чтобы человек оказывался здесь тогда, когда ему еще можно помочь», — подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский напомнил, что тема реорганизации здравоохранения вызывали жаркие дискуссии в предвыборный период. По его мнению, сейчас ее стоит осветить более предметно. «Я уверен, что при трехуровневой системе оказания медпомощи качество медобслуживания вырастет, потому что деньги будут тратить не на отопление неиспользуемых площадей, а на лечение», — высказал свою мнение губернатор.

Поначалу процесс оптимизации системы здравоохранению в Юрюзани вызвал негативную реакцию у медработников, которые опасались за свои рабочие места. Министр здравоохранения Сергей Кремлев лично выезжал в Юрюзань, чтобы на месте разобраться в ситуации и выявить все проблемные вопросы. С сотрудниками обсудили все волнующие их вопросы, разъяснили ситуацию, учли их пожелания и в результате пришли к консенсусу.

Всем сотрудникам, работавшим в оптимизируемых подразделениях, было предложено трудоустройство.