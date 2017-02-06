Дубровский дал оценку оптимизации здравоохранения в Юрюзани
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал происходящий в Юрюзани процесс реорганизации системы здравоохранения.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал происходящий в Юрюзани процесс реорганизации системы здравоохранения.
«В Юрюзани меньше ничего не будет, но и возврата к прошлому тоже не будет», — заявил Борис Дубровский, отвечая на вопрос о реорганизации Юрюзанской районной больницы.
В 2016 году началось объединение Юрюзанской и
Борис Дубровский на встрече с журналистами СМИ Ашинского района рассказал, что в регионе выстраивается трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый уровень —
По словам губернатора, нет смысла держать в районных больницах высококвалифицированных специалистов узкого профиля. «У врачей должна быть практика. Но когда хирург в месяц делает одну операцию — он теряет квалификацию», — считает губернатор. По мнению специалистов, более эффективно сосредоточить специализированную помощь в крупных больницах.
В случае необходимости больного необходимо на машине скорой в кратчайшие сроки доставить в больницы второго уровня. Между Юрюзанью и
Борис Дубровский напомнил, что тема реорганизации здравоохранения вызывали жаркие дискуссии в предвыборный период. По его мнению, сейчас ее стоит осветить более предметно. «Я уверен, что при трехуровневой системе оказания медпомощи качество медобслуживания вырастет, потому что деньги будут тратить не на отопление неиспользуемых площадей, а на лечение», — высказал свою мнение губернатор.
Поначалу процесс оптимизации системы здравоохранению в Юрюзани вызвал негативную реакцию у медработников, которые опасались за свои рабочие места. Министр здравоохранения Сергей Кремлев лично выезжал в Юрюзань, чтобы на месте разобраться в ситуации и выявить все проблемные вопросы. С сотрудниками обсудили все волнующие их вопросы, разъяснили ситуацию, учли их пожелания и в результате пришли к консенсусу.
Всем сотрудникам, работавшим в оптимизируемых подразделениях, было предложено трудоустройство.