В Нижегородском Кремле рассказали послу Индонезии об экономическом потенциале региона
Глава Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с послом Индонезии. Встреча прошла сегодня утром в приемной губернатора.
Глава Нижегородской области Валерий Шанцев встретился с послом Индонезии. Встреча прошла сегодня утром в приемной губернатора.
Глава региона рассказал дипломату об экономическом потенциале Нижегородской области, логистике и планах на развитие области. Чрезвычайный и полномочный посол Индонезиции в России Вахиди Суприяди при личной беседе с губернатором рассказал, что начал изучать историю и культуру Нижегородской области. Кстати, вместе с супругой посол посещает уже не первый российский регион.