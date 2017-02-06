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13:19 (мск), источник: РИА Новости

Советник Бэннон «дергает за нитки» в администрации Трампа, считает Олбрайт

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт считает, что советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон «дергает за нитки» в администрации нового американского лидера и оказывает «крайне странное» влияние.

Источник: AP 2016

«Думаю, что это неудачный репутационный образ, потому что, очевидно, господин Бэннон — больше, чем стратегический советник. Я думаю, он тот человек, который дергает за нитки», — сказала Олбрайт в интервью телеканалу CNN.

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По словам Олбрайт, влияние Бэннона в новой администрации США «крайне странно», «учитывая его прошлое, подход к политике по национальной безопасности, восхищение Лениным и ряд других вещей». Экс-госсекретарь США подчеркнула, что ее беспокоит присутствие Бэннона на встречах, где будут обсуждаться вопросы национальной безопасности. В январе президент Трамп включил советника Бэннона в состав Национального совета по безопасности.

Ранее Бэннон руководил консервативным сайтом Breitbart News. До его вступления в должность советника экс-кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс и другие демократы призвали Трампа отменить назначение Бэннона, так как его интернет-портал «распространяет расизм, сексизм, ксенофобию и гомофобию».

Новостной портал Breitbart News назван по имени основавшего его в 2007 году уроженца Лос-Анджелеса Эндрю Брейтбарта. По данным агентства ComScore, в октябре нынешнего года его посетили свыше 19 миллионов пользователей, что является рекордом за всю историю издания, которое позиционирует себя как площадка консервативных взглядов. В ходе предвыборной кампании портал поддерживал Трампа.

Комментарии
4
ВенКов
Живучая, рептилия
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Syber
Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, как сейчас! :-) опять найдут «факты» связей с Кремлем!
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А Б
Олбрайт имеет право высказать своё частное мнение в отношении любого члена администрации Трампа, однако из данного сообщения не усматривается, что у неё есть веские факты, подтверждающие её мнение.
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