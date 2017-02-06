Советник Бэннон «дергает за нитки» в администрации Трампа, считает Олбрайт
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
«Думаю, что это неудачный репутационный образ, потому что, очевидно, господин Бэннон — больше, чем стратегический советник. Я думаю, он тот человек, который дергает за нитки», — сказала Олбрайт в интервью телеканалу CNN.
По словам Олбрайт, влияние Бэннона в новой администрации США «крайне странно», «учитывая его прошлое, подход к политике по национальной безопасности, восхищение Лениным и ряд других вещей».
Ранее Бэннон руководил консервативным сайтом Breitbart News. До его вступления в должность советника
Новостной портал Breitbart News назван по имени основавшего его в 2007 году уроженца