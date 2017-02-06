Советник Бэннон «дергает за нитки» в администрации Трампа, считает Олбрайт

«Думаю, что это неудачный репутационный образ, потому что, очевидно, господин Бэннон — больше, чем стратегический советник. Я думаю, он тот человек, который дергает за нитки», — сказала Олбрайт в интервью телеканалу CNN.

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По словам Олбрайт, влияние Бэннона в новой администрации США «крайне странно», «учитывая его прошлое, подход к политике по национальной безопасности, восхищение Лениным и ряд других вещей». Экс-госсекретарь США подчеркнула, что ее беспокоит присутствие Бэннона на встречах, где будут обсуждаться вопросы национальной безопасности. В январе президент Трамп включил советника Бэннона в состав Национального совета по безопасности.

Ранее Бэннон руководил консервативным сайтом Breitbart News. До его вступления в должность советника экс-кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс и другие демократы призвали Трампа отменить назначение Бэннона, так как его интернет-портал «распространяет расизм, сексизм, ксенофобию и гомофобию».