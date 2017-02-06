Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»
Эти изменения — не часть
Эти изменения — не часть
По его словам, отставки — это не часть
Оценивать работу губернатора Пермского края Песков не стал, предложив дождаться решения Путина. Темой этого края президент РФ будет заниматься 6 февраля, заключил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил журналистам 6 февраля о досрочном сложении полномочий. Пермский край он возглавляет с 2012 года, срок его полномочий истекает весной 2017 года.
Ранее Басаргин собирался идти на прямые выборы в регионе, которые состоятся осенью.