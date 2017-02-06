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13:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Песков назвал изменения в корпусе губернаторов «нормальным процессом»

Эти изменения — не часть какой-либо кампании.

Источник: ИА REGNUM

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменения в губернаторском корпусе нормальным рабочим процессом. Так он прокомментировал журналистам сообщения о возможной отставке главы Пермского края Виктора Басаргина.

По его словам, отставки — это не часть какой-либо кампании. Песков напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин говорил о процессе обновления — «собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться».

Оценивать работу губернатора Пермского края Песков не стал, предложив дождаться решения Путина. Темой этого края президент РФ будет заниматься 6 февраля, заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил журналистам 6 февраля о досрочном сложении полномочий. Пермский край он возглавляет с 2012 года, срок его полномочий истекает весной 2017 года.

Ранее Басаргин собирался идти на прямые выборы в регионе, которые состоятся осенью.

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