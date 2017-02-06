Путин предложил Решетникову занять пост и.о. губернатора Пермского края

НОВО-ОГАРЕВО, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы с чиновником, уроженцем города Перми, Путин отметил, что тот «всегда сохранял связь со своей малой родиной» и спросил: «Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?».

Решетников согласился, добавив, что «это будет большая честь для меня и большое доверие». «Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал он.