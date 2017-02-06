Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
РБК узнал о малоизвестных договоренностях России с ДНР и ЛНР
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
«Консервный ключ» для подлодок НАТО: СМИ о самолете Ил-38Н
Кремль сказал, на сколько хватит боеприпасов ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
13:48 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил Решетникову занять пост и.о. губернатора Пермского края

Ранее Решетников занимал должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

Источник: ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил руководителю Департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову занять должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время беседы с чиновником, уроженцем города Перми, Путин отметил, что тот «всегда сохранял связь со своей малой родиной» и спросил: «Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?».

Решетников согласился, добавив, что «это будет большая честь для меня и большое доверие». «Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин предложил Решетникову занять пост и.о. губернатора Пермского края
Пермский край возглавит столичный чиновник Максим Решетников
Оклады россиян могут «привязать» к зарплате президента
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и головой статуи Свободы
Олбрайт беспокоит роль советника Бэннона в администрации Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь