Spiegel объяснил смысл обложки с отрезавшим голову статуе Свободы Трампом

По словам Бринкбоймера, изображение Трампа с головой статуи Свободы на обложке — это не намеренная провокация, а попытка защитить демократию.
Мы не хотели никого провоцировать. Мы хотели показать, что речь идет о демократии, свободе, свободе печати, свободе правосудия — все это находится под угрозой. Так что мы защищаем демократию. Наступили тяжелые времена
Клаус Бринкбоймер главный редактор немецкого журнала Der Spiegel
Он также добавил, что был крайне удивлен бурной реакцией общественности. Как отмечается в материале Reuters, коллеги Бринкбоймера и немецкие демократы обвинили Der Spiegel в «пособничестве Трампу». Они отметили, что с помощью провокационной обложки журналисты помогают президенту США создавать искаженный образ в СМИ и назвали обложку «безвкусной», упрекнув издание в «нанесении вреда журналистике».
В субботу, 4 февраля, Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера рисунок с Трампом и подписью «Америка прежде всего». Иллюстрация — отсылка к указу президента США, который ужесточил иммиграционную политику.
В конце января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.