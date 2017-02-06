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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Spiegel объяснил смысл обложки с отрезавшим голову статуе Свободы Трампом

Главный редактор немецкого журнала Der Spiegel Клаус Бринкбоймер (Klaus Brinkbaeumer) объяснил, почему издание решило поместить на обложку свежего номера изображение президента США Дональда Трампа с окровавленным ножом в одной руке и головой статуи Свободы в другой. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бринкбоймера, изображение Трампа с головой статуи Свободы на обложке — это не намеренная провокация, а попытка защитить демократию.

Мы не хотели никого провоцировать. Мы хотели показать, что речь идет о демократии, свободе, свободе печати, свободе правосудия — все это находится под угрозой. Так что мы защищаем демократию. Наступили тяжелые времена
Клаус Бринкбоймер главный редактор немецкого журнала Der Spiegel

Он также добавил, что был крайне удивлен бурной реакцией общественности. Как отмечается в материале Reuters, коллеги Бринкбоймера и немецкие демократы обвинили Der Spiegel в «пособничестве Трампу». Они отметили, что с помощью провокационной обложки журналисты помогают президенту США создавать искаженный образ в СМИ и назвали обложку «безвкусной», упрекнув издание в «нанесении вреда журналистике».

Обложка с Трампом

В субботу, 4 февраля, Der Spiegel поместил на обложку своего нового номера рисунок с Трампом и подписью «Америка прежде всего». Иллюстрация — отсылка к указу президента США, который ужесточил иммиграционную политику.

В конце января Трамп подписал указ о запрете въезда в страну гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Комментарии
2
Сергей Зауглов
Не сможет он отрезать голову демократии и свободе в США, даже если сильно захочет! Там нет единоличной власти как в России!
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А Б
Демократические процедуры США абсолютно чётко и однозначно прописаны в Конституции страны, принятой ещё в 1787 году и претерпевшей за время своего существования всего 27 поправок. Более чем двухсотлетнее существование Конституции является гарантией стабильности и устойчивости демократических процедур США.
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