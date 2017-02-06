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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края

В понедельник занимавший пост главы региона Виктор Басаргин решил досрочно сложить полномочия.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин предложил Максиму Решетникову, занимающему сейчас должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

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«Если я вам предложу вернуться на свою “малую родину” в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин Решетникова на встрече в Ново-Огарево.

«Это будет большая честь для меня и большое доверие», — ответил глава департамента.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптировался к условиям Пермского края.

Комментарии
7
woodyM®SailorАВ
не повезло чуваку...из Москвы на историческую родину,там небось уже все разворовано(((
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Botik
Нет, блин, завтра Пермский край будет богаче Эмиратов! Из крайности в крайность не успел шаг сделать-вор разворовали, убили, замучили! -самим не надоела истерия?
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игорь
В одной новости - власть должна меняться, а когда меняется это оказывается еще хуже
Короче, америкос вы не доделанный с десятерными стандартами
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