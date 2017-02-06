Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края

«Если я вам предложу вернуться на свою “малую родину” в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин Решетникова на встрече в Ново-Огарево.

«Это будет большая честь для меня и большое доверие», — ответил глава департамента.

Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптировался к условиям Пермского края.