Путин предложил Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
В понедельник занимавший пост главы региона Виктор Басаргин решил досрочно сложить полномочия.
В понедельник занимавший пост главы региона Виктор Басаргин решил досрочно сложить полномочия.
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин предложил Максиму Решетникову, занимающему сейчас должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края.
«Если я вам предложу вернуться на свою “малую родину” в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — спросил Путин Решетникова на встрече в
«Это будет большая честь для меня и большое доверие», — ответил глава департамента.
Ранее в понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптировался к условиям Пермского края.
Короче, америкос вы не доделанный с десятерными стандартами