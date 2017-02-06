Решетников стал исполняющим обязанности губернатора Пермского края

— Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора? — спросил глава государства.

— Это будет большая честь для меня и большое доверие. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться, — ответил Решетников.