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13:58 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Белов пообещал проконтролировать вопрос застройки Волжской поймы

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов в ходе общения с журналистами 6 февраля дал обещание проработать вопрос с застройкой Волжской поймы.

«Еще в 2015 году эта тема поднималась. Проходили общественные слушания. Весь Сормовский район собирался. Говорили, что там водятся редкие виды птиц, произрастают деревья. Это, конечно, нужно взять во внимание», — сказал он.

По словам сити-менеджера, администрация не собирается «засовывать голову в песок» и обязательно выскажет свое мнение о застройке поймы после проработки данного вопроса.

4 февраля в Нижнем Новгороде прошел митинг против застройки Волжской поймы, на котором собралось более 150 человек. В защиту территории у Копосовской дубравы выступили активист Егор Верещагин, эколог Асхат Каюмов, гидрофизик Александр Иванов, правозащитница Мария Попова, член КПРФ Валентина Аристова и многие другие.

Жители Сормовского района с 2015 года высказываются против строительства в пойменных лугах.

Между тем, 13 декабря 2016 зонирование этой территории было изменено правительством. Вблизи Копосовской дубравы планируют возвести многоэтажные дома.

По мнению экспертов, строительство нанесет сильный вред местной экосистеме. При этом официальная экологическая экспертиза на месте будущей стройки еще не проведена.

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