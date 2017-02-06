Тимошенко на встрече с Трампом «услышала о желании помочь Украине»
По словам Юлии Тимошенко, во время ее разговора с американским лидером Дональдом Трампом, она услышала от президента США о желании помочь Украине.
По словам Юлии Тимошенко, во время ее разговора с американским лидером Дональдом Трампом, она услышала от президента США о желании помочь Украине.
КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом «услышала о желании помочь» Украине.
«Во время моей встречи с президентом США, я услышала поддержку Украины, желание помочь Украине. Украину не оставят без помощи самого надежного союзника Соединенных Штатов, но много чего находится в руках самой Украины», — заявила Тимошенко в ходе заседания согласительно совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на администрацию президента США сообщила, что Трамп и Тимошенко «коротко пересеклись во время фотосессии на приеме перед Национальным молитвенным завтраком».
При этом, по данным газеты, администрация президента опровергла информацию о том, что Трамп дал Тимошенко гарантии поддержать Украину.