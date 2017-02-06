В ОБСЕ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

«Главная причина эскалации — это то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке, где начиная с прошлого воскресенья фиксируются вспышки», — сказал он.

В СММ ОБСЕ считают, что основной причиной эскалации конфликта в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт является то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу. Об этом заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет УП.

Кроме того, по его словам, еще одним фактором, который спровоцировал обострение ситуации — это наличие тяжелого вооружения. При этом Хуг сказал, что Минские соглашения нарушают обе стороны.

«Еще одна причина — это то, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают Минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня», — заявил Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что обострение ситуации на Донбассе возле Авдеевки не было спонтанным.