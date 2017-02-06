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13:46 (мск), источник: УНИАН

В ОБСЕ назвали причины обострения конфликта на Донбассе

В ОБСЕ подчеркивают, что тяжелое вооружение до сих пор не разведено на соответствующее расстояние согласно Минским договоренностям.

Источник: УНИАН

В СММ ОБСЕ считают, что основной причиной эскалации конфликта в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт является то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу. Об этом заявил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет УП.

«Главная причина эскалации — это то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке, где начиная с прошлого воскресенья фиксируются вспышки», — сказал он.

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Кроме того, по его словам, еще одним фактором, который спровоцировал обострение ситуации — это наличие тяжелого вооружения. При этом Хуг сказал, что Минские соглашения нарушают обе стороны.

«Еще одна причина — это то, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше. Как вы можете увидеть из наших отчетов, обе стороны нарушают Минские соглашения и регулярно нарушают режим прекращения огня», — заявил Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что обострение ситуации на Донбассе возле Авдеевки не было спонтанным.

«Эта эскалация возникла не спонтанно. Где определенные лица сознательно решили начать. Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как будет привлечено еще больше людей, как еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс», — сказал Хуг.

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