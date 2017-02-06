Главу Рудногорска в Приангарье оштрафовали за нарушение требований при госзакупках

Мэра Рудногорского поселения в Нижнеилимском районе Иркутской области привлекли к административной ответственности. Мужчина утвердил документацию об аукционе на завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Прокуратурой Нижнеилимского района проверена документация об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на завершение строительства водозаборных сооружений и водоводов, которая была подготовлена администрацией Рудногорского городского поселения и утверждена главой муниципального образования.

«Установлено, что заказчиком — администрацией Рудногорского городского поселения нарушены правила объективного характера описания объекта закупки, допущены нарушения в указании единиц измерения материалов, которые должны использоваться при строительстве», — отметили в ведомстве.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении главы Рудногорского городского поселения вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок). По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Иркутской области, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа.