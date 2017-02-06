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14:12 (мск), источник: 112.ua

Украина попросила Азербайджан о поставке военной техники, — посол

По его словам, если в начале 90-х годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.

Источник: 112.ua

Азербайджан и Украина намерены обсудить вопросы расширения военно-технического сотрудничества. Об этом сообщил посол Украины в Баку Александр Мищенко в комментарии «Интерфакс-Азербайджан».

«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. В Баку приедет большая делегация. Глубокое сотрудничество в военно-технической сфере — это индикатор отношений », — сказал Мищенко.

По его словам, если в начале 90-х годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.

«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — отметил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отечественный оборонный комплекс в минувшем году сработал на твердую «четверку».

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