Украина попросила Азербайджан о поставке военной техники, — посол
По его словам, если в начале 90-х годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.
По его словам, если в начале 90-х годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.
Азербайджан и Украина намерены обсудить вопросы расширения
«Скоро у нас состоится заседание межправкомиссии по
По его словам, если в начале 90-х годов прошлого века Украина помогала Азербайджану в военной сфере, то сегодня Киев обращается к Баку по поставкам некоторых видов вооружения.
«Военно-техническое сотрудничество всегда было одним из главных компонентов нашего сотрудничества. Сегодня уже мы обращаемся к Азербайджану за помощью в поставках некоторых видов военной техники», — отметил он.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что отечественный оборонный комплекс в минувшем году сработал на твердую «четверку».