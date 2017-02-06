Авакову предложили трех кандидатов на пост главы Нацполиции

Отмечается, что по результатам заседания, комиссия рекомендовала министру внутренних дел Арсену Авакову Бушуева Константина Владимировича, Вишневского Андрея Владимировича и Князева Сергея Николаевича как кандидатов, «которые способны работать на должности руководителя Национальной полиции Украины».

Консультативная отборочная комиссия выбрала трех из десяти кандидатов на должность главы Национальной полиции Украины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Всего поступило 70 заявок на участие в конкурсе от кандидатов, но 24 кандидата не соответствовали необходимым квалификационным требованиям к должности, обусловленными законом о Национальной полиции: иметь полное высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее 7 лет, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Эти 24 кандидата были сняты с конкурса, остальные 46 были приглашены на квалификационное тестирование, которое проходило 24 января. Три кандидата отказались от дальнейшего участия в конкурсе, и тестирование прошли 43 кандидата», — говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала Авакову провести индивидуальные встречи с каждым из трех кандидатов, после чего, согласно статье 21 Закона о Национальной полиции, министр и подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения правительством.

Напомним, 25 января главный претендент на должность председателя Нацполиции — временный исполняющий обязанностей главы Национальной полиции Украины Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность руководителя ведомства.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.