Савченко рассказала о своем отношении к Тимошенко

«Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как и всегда расценивала. Для меня это политик, политик с опытом, для меня это сильная и умный человек и женщина. Никаких близких или дружеских отношений у нас не было. Для меня Тимошенко это коллега по работе, потому что мы остаемся в одном парламенте», — сказала она.

При этом Савченко отметила, что в разведку с Тимошенко, она бы не пошла, поскольку «она политик, а не воин». Ранее Савченко рассказала о планах на президентство.