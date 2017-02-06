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14:04 (мск), источник: РБК - Украина

Савченко рассказала о своем отношении к Тимошенко

Надежда Савченко заявила, что относится к Юлии Тимошенко исключительно как к коллеге по работе. Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

Источник: РИА "Новости"

«Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как и всегда расценивала. Для меня это политик, политик с опытом, для меня это сильная и умный человек и женщина. Никаких близких или дружеских отношений у нас не было. Для меня Тимошенко это коллега по работе, потому что мы остаемся в одном парламенте», — сказала она.

При этом Савченко отметила, что в разведку с Тимошенко, она бы не пошла, поскольку «она политик, а не воин». Ранее Савченко рассказала о планах на президентство.

Комментарии
1
конь педальный
Дружеских встреч не было. Интимные не в счет.
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