Решетников назвал главные задачи на посту врио губернатора Пермского края

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий. Глава государства предложил возглавить Пермский край Решетникову, отвечавшему за экономическую политику Москвы.

«В первую очередь, это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые вами поставлены», — сказал Решетников, отвечая на вопрос президента, что он считает самым главным в развитии Пермского края.

Второй задачей он назвал развитие экономики.