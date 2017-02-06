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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Решетников назвал главные задачи на посту врио губернатора Пермского края

НОВО-ОГАРЕВО, 6 фев — РИА Новости. Глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников, которому президент РФ Владимир Путин предложил возглавить Пермский край, считает первоочередными задачами развитие социальной сферы и экономики региона.

Источник: РИА Новости

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий. Глава государства предложил возглавить Пермский край Решетникову, отвечавшему за экономическую политику Москвы.

«В первую очередь, это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и по линии здравоохранения, и по линии образования есть куда двигаться, учитывая новые задачи, которые вами поставлены», — сказал Решетников, отвечая на вопрос президента, что он считает самым главным в развитии Пермского края.

Второй задачей он назвал развитие экономики.

«И, безусловно, развитие экономики, потому что Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны, и очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны эффективно развиваться», — отметил Решетников.

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