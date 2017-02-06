Песков рассказал о планах Путина заняться вопросом Пермского края

В понедельник Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о решении Путина относительно Басаргина, когда оно будет принято.

«Президент сегодня будет заниматься вопросом Пермского края в связи с заявлением о намерении сложить с себя полномочия губернатора действующего губернатора», — сказал Песков журналистам в понедельник.

Он также отметил, что у главы государства в понедельник намечен ряд рабочих встреч.