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14:13 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал о планах Путина заняться вопросом Пермского края

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник займется вопросом Пермского края, глава которого Виктор Басаргин заявил о намерении уйти с поста губернатора, не дожидаясь срока окончания полномочий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

В понедельник Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. По его словам, он уже обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проинформировать о решении Путина относительно Басаргина, когда оно будет принято.

«Президент сегодня будет заниматься вопросом Пермского края в связи с заявлением о намерении сложить с себя полномочия губернатора действующего губернатора», — сказал Песков журналистам в понедельник.

Он также отметил, что у главы государства в понедельник намечен ряд рабочих встреч.

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