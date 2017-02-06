В Испании начали суд над бывшим главой Каталонии

Мас, бывший заместитель председателя каталонского правительства Жоана Ортега и бывший советник (министр) образования Ирене Ригау обвиняются в неподчинении решениям Конституционного суда, административных нарушениях, в том числе растрате государственных средств. Реальных тюремных сроков им не грозит, прокурор требует лишить их права занимать государственные должности на определенное время — Маса на десять лет, Ригау и Ортегу — на девять лет, а также приговорить к выплате штрафа в 36 тысяч евро для Маса и по 30 тысяч евро для экс-председателя правительства и бывшего советника.

На опросе, который состоялся 9 ноября 2014 года и проведение которого было признано Конституционным судом незаконным, более 80% проголосовавших поддержали полный суверенитет автономии от Испании. При этом в голосовании приняли участие треть от имеющих право голоса граждан. «Инициатива опроса принадлежала мне и правительству. 9 ноября не было личным капризом, а следствием демократических выборов», — заявил на заседании Высшего суда Каталонии Мас.

Утром перед зданием суда собрались 40 тысяч человек, по данным городских властей. У многих в руках были «эстелады» — неофициальные флаги каталонских земель, символ выхода автономной области из состава Испании. Своих сторонников вывели на улицы Каталонская европейская демократическая партия, которую возглавляет Артур Мас, Левые республиканцы Каталонии, Кандидатура народного единства, а также объединение «Каталония да, это возможно» (входит в Podemos). Последнее объединение выступает за сохранение территориальной целостности Испании, но выступает за законность проведения референдума о независимости. Среди протестующих — нынешний глава Женералитета Карлес Пучдемон и председатель парламента Каталонии Карме Форкадель. Митингующие выкрикивали «Независимость!», «Мы все 9Н!» и «Испанская юстиция, вон!».

Накануне суда Мас заявил, что признает, что несет «политическую ответственность за проведение опроса», но не считает себя виновным, поскольку в последний момент было принято решение проводить не полноценный референдум о независимости, а консультативный опрос.

«Бывшего председателя каталонского правительства Артура Маса, экс-председателя Жоану Ортегу и бывшего советника Ирене Ригау будут судить за дело, которое никогда не должно было дойти до суда. Многие сегодня чувствуют, что судят нас всех», — заявил глава Каталонии Пучдемон. В поддержку Маса выступила мэр Барселоны Ада Колау. «Ставить избирательные урны — не преступление в демократической стране», — написала она в Twitter. Колау в социальной сети также разместила фотографию, на которой она принимает участие в голосовании в ноябре 2014 года.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти, равно как и Конституционный суд страны, признают незаконными.