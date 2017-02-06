Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14:22 (мск), источник: ТАСС

Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин обратился к президенту с просьбой о своей отставке. ТАСС — о некоторых итогах работы Басаргина в должности главы региона.

ТАСС-ДОСЬЕ /Ирина Белинская/. Виктор Басаргин возглавляет регион с 28 апреля 2012 г., всего 1745 дней (45-е место по продолжительности пребывания на посту среди действующих глав субъектов РФ).

Экономические показатели

За первые два года пребывания Виктора Басаргина на посту руководителя региона валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 12,5% — с 860 млрд 343 млн руб. в 2012 г. до 967 млрд 858 млн в 2014 г. (данные за 2015 г. не опубликованы). Однако по этому показателю Пермский край переместился с 12-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 15-е — в 2014 г.

Читайте также
Виктор Басаргин объявил о своей отставке

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 12,33%: с 326 тыс. 783 руб. до 367 тыс. 87 руб. (21-е место в 2012 г., 23-е — в 2014 г.).

В 2012 г. бюджет края был исполнен с дефицитом в 1 млрд 786 млн руб. Доходы составили 116 млрд 644 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы — 118 млрд 430 млн (65-е место). В 2015 г. дефицит бюджета увеличился в 3,3 раза — до 5 млрд 975 млн руб. По сравнению с 2012 г. доходы выросли на 8,82% до 126 млрд 934 млн руб. (22-е место), расходы — на 12,23% до 132 млрд 909 млн руб. (65-е место).

В бюджете региона на 2017 г. (21-е место в 2012 г., что на 0,95% меньше чем в 2015 г. Доходы, как ожидается, снизятся на 18, (21-е место в 2012 г., расходы — на 17,59% до 109 млрд 530 млн.

Инвестиции в основной капитал края в 2015 г. (21-е место в 2012 г., что на 33,75% больше чем в 2012 г. По этому показателю регион переместился с 25-го места среди российских регионов на 18-е.

Согласно рейтингу российских регионов, (21-е место в 2012 г., Пермский край находится на 30-м месте по уровню жизни населения, на 34-м — по уровню экономического развития, на 82-м — по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Виктора Басаргина на посту губернатора численность населения края незначительно увеличилась (на 0,08%) — с 2 млн 631 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 2 млн 633 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (21-е место в 2012 г., и в 2017 г. — 17-е место в России). При этом рождаемость снизилась на 0,33% — с 38 тыс. 931 человека в 2012 г. до 38 тыс. 801 в 2015 г. В результате по этому показателю регион переместился с 14-го на 15-е место. Смертность за этот же период также немного сократилась (на 0,09%) — с 37 тыс. 453 человек в 2012 г. (71-е место) до 37 тыс. 418 в 2015 г. (73-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,5 процентных пункта — с 6,3% в 2012 г. до 4,8 в четвертом квартале 2016 г.

Читайте также
Решетников стал исполняющим обязанности губернатора Пермского края

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 29,33% по сравнению с 2012 г. и составил в 2015 г. 28 тыс. 222 руб. (21-е место в 2012 г., 34-е — в 2015 г.). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 32,43% до 11 тыс. 941 руб. (32-е место в 2012 г. ; 30-е — в 2015 г.).

С 2012 г. по 2015 г. общее число преступлений в Пермском крае уменьшилось на 9,38% — с 64 тыс. 259 до 58 тыс. 231. Место региона среди субъектов РФ по этому показателю не изменилось (76-е).

Рейтинг губернатора

В рейтинге эффективности глав российских регионов, (21-е место в 2012 г., Виктор Басаргин вошел в третью группу руководителей субъектов РФ (так называемый «средний рейтинг»). Занял предпоследнее — 84-е место, получив 43 балла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь