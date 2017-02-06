Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края

За первые два года пребывания Виктора Басаргина на посту руководителя региона валовой региональный продукт (ВРП) вырос на 12,5% — с 860 млрд 343 млн руб. в 2012 г. до 967 млрд 858 млн в 2014 г. (данные за 2015 г. не опубликованы). Однако по этому показателю Пермский край переместился с 12-го места среди субъектов РФ в 2012 г. на 15-е — в 2014 г.

ВРП на душу населения за тот же период увеличился на 12,33%: с 326 тыс. 783 руб. до 367 тыс. 87 руб. (21-е место в 2012 г., 23-е — в 2014 г.).

В 2012 г. бюджет края был исполнен с дефицитом в 1 млрд 786 млн руб. Доходы составили 116 млрд 644 млн руб. (20-е место среди российских регионов), расходы — 118 млрд 430 млн (65-е место). В 2015 г. дефицит бюджета увеличился в 3,3 раза — до 5 млрд 975 млн руб. По сравнению с 2012 г. доходы выросли на 8,82% до 126 млрд 934 млн руб. (22-е место), расходы — на 12,23% до 132 млрд 909 млн руб. (65-е место).

В бюджете региона на 2017 г. (21-е место в 2012 г., что на 0,95% меньше чем в 2015 г. Доходы, как ожидается, снизятся на 18, (21-е место в 2012 г., расходы — на 17,59% до 109 млрд 530 млн.

Инвестиции в основной капитал края в 2015 г. (21-е место в 2012 г., что на 33,75% больше чем в 2012 г. По этому показателю регион переместился с 25-го места среди российских регионов на 18-е.

Согласно рейтингу российских регионов, (21-е место в 2012 г., Пермский край находится на 30-м месте по уровню жизни населения, на 34-м — по уровню экономического развития, на 82-м — по экономической динамике.

Социальная сфера

За время пребывания Виктора Басаргина на посту губернатора численность населения края незначительно увеличилась (на 0,08%) — с 2 млн 631 тыс. человек на 1 января 2012 г. до 2 млн 633 тыс. на аналогичную дату 2017 г. (21-е место в 2012 г., и в 2017 г. — 17-е место в России). При этом рождаемость снизилась на 0,33% — с 38 тыс. 931 человека в 2012 г. до 38 тыс. 801 в 2015 г. В результате по этому показателю регион переместился с 14-го на 15-е место. Смертность за этот же период также немного сократилась (на 0,09%) — с 37 тыс. 453 человек в 2012 г. (71-е место) до 37 тыс. 418 в 2015 г. (73-е место). Уровень безработицы уменьшился на 1,5 процентных пункта — с 6,3% в 2012 г. до 4,8 в четвертом квартале 2016 г.