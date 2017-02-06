ХДС и ХСС выдвинули Меркель единым кандидатом на парламентских выборах

Это решение было принято 6 февраля на совместном заседании президиумов двух политических сил в баварской столице Мюнхене.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября этого года. Основным конкурентом Меркель станет Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

20 ноября 2016-го Ангела Меркель объявила о намерении выдвигаться на пост главы правительства от блока ХДС/ХСС. Она возглавляет немецкий кабинет министров с 2005 года. В случае победы Меркель станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд.