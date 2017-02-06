Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Чавкание раздражает вас из-за строения мозга
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
14:18 (мск), источник: Lenta.Ru

ХДС и ХСС выдвинули Меркель единым кандидатом на парламентских выборах

Христианско-демократический союз (ХДС) Германии и его партнеры из Христианско-социального союза (ХСС) выдвинули канцлера Германии Ангелу Меркель в качестве единого кандидата на выборах в бундестаг. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Это решение было принято 6 февраля на совместном заседании президиумов двух политических сил в баварской столице Мюнхене.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября этого года. Основным конкурентом Меркель станет Мартин Шульц, бывший председатель Европарламента, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

20 ноября 2016-го Ангела Меркель объявила о намерении выдвигаться на пост главы правительства от блока ХДС/ХСС. Она возглавляет немецкий кабинет министров с 2005 года. В случае победы Меркель станет канцлером ФРГ четвертый раз подряд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Савченко: Порошенко - враг народа
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь