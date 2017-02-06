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14:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников: что известно о новом и. о. губернатора Прикамья

МОСКВА, 6 февраля, РИА ФедералПресс. Президент России Владимир Путин предложил главе столичного департамента экономической политики Максиму Решетникову должность исполняющего обязанности губернатора Пермского края.

Источник: Пресс-служба Президента России

Максим Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. В 2000 году окончил Пермский государственный университет по специальности «экономист-математик», в 2002 году получил специальность «лингвист-переводчик». Кандидат экономических наук.

В 2000—2005 гг. — начальник отдела планирования бюджетных доходов и расходов, начальник отдела региональных финансов и инвестиций, заместитель начальника главного управления экономики администрации Пермской области.

Позже трудился в качестве первого заместителя председателя департамента планирования области, первого заместителя руководителя администрации губернатора края.

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В 2007—2009 гг. — заместитель директора департамента межбюджетных отношений, директор департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов страны министерства регионального развития РФ.

С 2009 года — руководитель администрации губернатора Пермского края. Вскоре он перешел на должность директора департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления правительства РФ. С 2010 года — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. 23 апреля 2012 года указом мэра Москвы назначен на должность министра правительства столицы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Максим Решетников — действительный государственный советник города Москвы 1 класса.

«ФедералПресс» напоминает: на встрече с президентом РФ Максим Решетников, отвечая на предложение Владимира Путина, отметил, что вернуться на работу в Пермский край — это большая честь и большое доверие.

«Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал, и предстоит очень многое сделать, чтобы этот потенциал в большей степени работал на благо жителей края. Там есть куда дальше двигаться», — сказал руководитель.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин ранее принял решение уйти в отставку. Руководитель, полномочия которого заканчиваются в мае, не собирается бороться за пост главы региона.

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