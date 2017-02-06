На пост главы Волжского района претендует работник страховой компании

Напомним, соответствующий конкурс был объявлен 25 декабря в связи с уходом предыдущего главы района Александра Баландина в министерство строительства региона.

Первая заявка на конкурс пришла 31 января от директора ГБОУ «Центр повышения квалификации «Региональный центр мониторинга в образовании» Евгения Негрея.

В начале февраля в борьбу за посты главы района включился эксперт по экономической безопасности ООО «АльфаСтрахование» Василий Стюхин.

Напомним, сбор документов закончится 13 февраля, а до 20 февраля конкурсная комиссия проведет итоговое заседание, где определит минимум двух наиболее достойных кандидатов.