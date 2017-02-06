Вадим Плотников лишился приставки и.о. главы краевого Минздрава

С 26 января он лишился приставки и.о., сообщил «Ъ» источник в краевом правительстве. Господин Плотников был назначен и.о. главы краевого Минздрава в сентябре 2016 года, после отставки возглавлявшей министерство вице-премьера Ольги Ковтун.



Вадим Плотников в 2005—2006 годах был начальником отдела «Центра гигиены и эпидемиологии Пермской области», возглавлял отдел по управлению бюджетными учреждениями департамента здравоохранения Пермской области. Затем господин Плотников руководил краевым агентством по управлению учреждениями здравоохранения, в 2009 году был начальником управления здравоохранения города Перми.

В марте этого года Вадим Плотников стал заместителем министра здравоохранения региона.