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14:47 (мск), источник: 112.ua

«Батькивщина» будет инициировать отставку правительства Гройсмана, — Тимошенко

Лидер фракции отметила, что депутатам предложат подписать постановление об отчете правительства, выражении ему недоверия и, наконец, отставки кабмина.

Источник: 112.ua

Фракция «Батькивщина» будет инициировать отставку Кабинета министров Украины. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в кулуарах во время заседания согласительного совета 6 февраля.

«Надо инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и сделать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана», — сказала Тимошенко.

Комментарии
1
конь педальный
Ей это видимо Трамп подсказал во время их встречи возле туалета
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