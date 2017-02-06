«Батькивщина» будет инициировать отставку правительства Гройсмана, — Тимошенко

Фракция «Батькивщина» будет инициировать отставку Кабинета министров Украины. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в кулуарах во время заседания согласительного совета 6 февраля.

«Надо инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и сделать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана», — сказала Тимошенко.