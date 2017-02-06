«Батькивщина» будет инициировать отставку правительства Гройсмана, — Тимошенко
Лидер фракции отметила, что депутатам предложат подписать постановление об отчете правительства, выражении ему недоверия и, наконец, отставки кабмина.
Лидер фракции отметила, что депутатам предложат подписать постановление об отчете правительства, выражении ему недоверия и, наконец, отставки кабмина.
Фракция «Батькивщина» будет инициировать отставку Кабинета министров Украины. Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко в кулуарах во время заседания согласительного совета 6 февраля.
«Надо инициировать вопрос отставки непрофессионального, коррумпированного правительства Гройсмана и сделать это как можно быстрее. Наша фракция будет инициировать подписание такого проекта постановления об отчете правительства, о выражении ему недоверия и об отставке правительства Гройсмана», — сказала Тимошенко.