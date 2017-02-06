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14:44 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент Румынии рассмотрит вотум недоверия правительству

Обсуждение и голосование по вотуму недоверия правительству Румынии состоится в среду, 8 февраля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Парламент Румынии рассмотрит вотум недоверия правительству. Такое заявление сделал в ходе совместного заседания двух палат парламента вице-председатель палаты депутатов Габриел Власе.

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Вотум недоверия правительству во главе с Сорином Гриндяну инициировали Национальная либеральная партия и партия «Союз спасения Румынии». В понедельник о поддержке этой инициативы объявила парламентская группа «Партии Народного движения».

«Постоянные бюро обеих палат парламента на заседании 6 февраля 2017 года с участием лидеров парламентских групп постановило, что обсуждение и голосование по вотуму недоверия состоится в среду, 8 февраля, в 12.00 на совместном заседании двух палат», — сказал Власе.

До этого заявления оппозиция зачитала текст вотуму недоверия правительству.

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