КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Парламент Румынии рассмотрит вотум недоверия правительству. Такое заявление сделал в ходе совместного заседания двух палат парламента вице-председатель палаты депутатов Габриел Власе.

Вотум недоверия правительству во главе с Сорином Гриндяну инициировали Национальная либеральная партия и партия «Союз спасения Румынии». В понедельник о поддержке этой инициативы объявила парламентская группа «Партии Народного движения».

«Постоянные бюро обеих палат парламента на заседании 6 февраля 2017 года с участием лидеров парламентских групп постановило, что обсуждение и голосование по вотуму недоверия состоится в среду, 8 февраля, в 12.00 на совместном заседании двух палат», — сказал Власе.

До этого заявления оппозиция зачитала текст вотуму недоверия правительству.