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14:42 (мск), источник: УНИАН

В Украине пройдут новые учебные сборы резервистов

В середине февраля начнутся новые учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает Дивись.info.

Начало учений резервистов запланировано на 18 февраля.

«В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце — 18 февраля», — отметил Тищенко.

Отметим, в течение 30 суток резервисты должны усовершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, а также выполнить программу профессиональной подготовки, боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады в ходе соответствующих учений и тренировок.

Напомним, 17 января на одном из полигонов в Харьковской области начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва.

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