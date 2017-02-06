Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин

В отделе ГИБДД УМВД Екатеринбурга представили нового руководителя.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, им назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин.

На протяжении последних пяти лет службы он возглавлял отдел ГИБДД Каменска-Уралького. До этого прошел полный рабочий путь в рядах Госавтоинспекции: начиная от простого инспектора ДПС, дослужился до командира отдельного батальона ГИБДД, затем семь лет был заместителем начальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского. За время несения службы 43 раза поощрялся руководством различного уровня.

Сегодня нового руководителя представили заместитель начальника УМВД Екатеринбурга полковник полиции Андрей Швыдченко и начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин. Последний отметил, что деятельность Госавтоинспекции Каменска-Уральского под руководством Вадима Буйдалина по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно становится лучшей в областном гарнизоне. Андрей Швыдченко, в свою очередь, заявил, что первоочередной задачей городского подразделения ГИБДД должно стать неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, выполнение всех возложенных на Госавтоинспекцию задач в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, прежний начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вячеслав Горев покинул свой пост в январе этого года. После снятия с должности руководителя ведомства он был отправлен в Ирбит.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Купола без крыльев. О позоре в городе имени Серова
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь