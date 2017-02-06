Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин
В отделе ГИБДД УМВД Екатеринбурга представили нового руководителя.
В отделе ГИБДД УМВД Екатеринбурга представили нового руководителя.
Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, им назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин.
На протяжении последних пяти лет службы он возглавлял отдел ГИБДД
Сегодня нового руководителя представили заместитель начальника УМВД Екатеринбурга полковник полиции Андрей Швыдченко и начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин. Последний отметил, что деятельность Госавтоинспекции
Как сообщало Накануне.RU, прежний начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вячеслав Горев покинул свой пост в январе этого года. После снятия с должности руководителя ведомства он был отправлен в Ирбит.