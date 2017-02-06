Начальником ГИБДД Екатеринбурга назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, им назначен подполковник полиции Вадим Буйдалин.

На протяжении последних пяти лет службы он возглавлял отдел ГИБДД Каменска-Уралького. До этого прошел полный рабочий путь в рядах Госавтоинспекции: начиная от простого инспектора ДПС, дослужился до командира отдельного батальона ГИБДД, затем семь лет был заместителем начальника отдела ГИБДД Каменска-Уральского. За время несения службы 43 раза поощрялся руководством различного уровня.

Сегодня нового руководителя представили заместитель начальника УМВД Екатеринбурга полковник полиции Андрей Швыдченко и начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин. Последний отметил, что деятельность Госавтоинспекции Каменска-Уральского под руководством Вадима Буйдалина по обеспечению безопасности дорожного движения ежегодно становится лучшей в областном гарнизоне. Андрей Швыдченко, в свою очередь, заявил, что первоочередной задачей городского подразделения ГИБДД должно стать неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, выполнение всех возложенных на Госавтоинспекцию задач в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, прежний начальник ГИБДД Екатеринбурга подполковник Вячеслав Горев покинул свой пост в январе этого года. После снятия с должности руководителя ведомства он был отправлен в Ирбит.