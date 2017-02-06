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15:07 (мск), источник: Noi.md

Красносельский выступает против обсуждения вопроса о статусе «ПМР»

Президент Приднестровья Вадим Красносельский настаивает на независимости региона и выступает против обсуждения вопроса о его статусе в составе Республики Молдова.

Источник: Noi.md

Как передается со ссылкой на сообщение его пресс-службы, об этом он заявил в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем.

«Приднестровье — миролюбивое государство. Мы хотим жить в мире с нашими соседями — Молдовой и Украиной. Нам следует предпринимать такие шаги, чтобы народ, проживающий в Приднестровье и Молдове, жил комфортно и не был заложником неправильных решений политического характера, принимаемых государственными деятелями», — сказал Красносельский.

Он высказался за обсуждение и решение в ходе переговоров вопросов социального и экономического характера.

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«Это вопросы прекращения уголовных дел, железнодорожного сообщения, проблемы в области коммуникаций и связи. Радует, что действующий председатель намерен решать данные проблемы и поддержать исполнение тех договоренностей, которые ранее были достигнуты в формате “5+2”. Выражено мнение, что переговорный процесс должен быть продолжен», — отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Красносельский отклонил предложение премьер-министра Молдовы Павла Филипа начать обсуждение вопросов так называемой третьей корзины, касающиеся статуса Приднестровья. «Политические вопросы неуместны на сегодняшний день, у нас есть масса проблем, которые требуют первоочередного решения. Народ высказался еще в 2006 г. на референдуме за независимость Приднестровья с последующим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь», — подчеркнул тираспольский лидер.

По его словам, «только независимость Приднестровья является гарантией его безопасности».

Себастьян Курц акцентировал особое внимание на том, что самой важной задачей сегодня является улучшение качества жизни жителей Приднестровья и Молдовы.

«Тот факт, что первый визит действующее председательство Австрии в ОБСЕ совершает именно в Молдову, было желание донести посыл о высокой приоритетности для ОБСЕ процесса урегулирования приднестровского конфликта», — отметил Курц.

Он обозначил приоритеты, которым намерено следовать австрийское председательство в своей работе.

«Первый приоритет — борьба с терроризмом и агрессией, второй — построение доверия, так как после кризиса в Украине на нашем континенте стала заметна тенденция “думать блоково”, сопоставлять Восток с Западом, Европейский союз и США — с Россией. Третий приоритет, возможно, самый важный — рассеять те конфликты, которые имеют место в странах ОБСЕ», — сказал австрийский дипломат.

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