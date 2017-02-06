Примэрия продлила конкурс на должность главы Управления образования
Для участия в конкурсе, объявленного в середине января, срок которого истек 1 февраля, было подано только одно заявление, сообщает Actualitati.md.
Для участия в конкурсе, объявленного в середине января, срок которого истек 1 февраля, было подано только одно заявление, сообщает Actualitati.md.
По словам генпримара Кишинева Дорин Киртоакэ, не были выполнены правовые условия проведения конкурса, так как было подано только одно досье. По этой причине было решено продлить срок подачи заявлений для желающих принять участие в конкурсе.
Напомним, бывшая глава генерального столичного Управления образования, молодежи и спорта Татьяна