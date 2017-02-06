Примэрия продлила конкурс на должность главы Управления образования

По словам генпримара Кишинева Дорин Киртоакэ, не были выполнены правовые условия проведения конкурса, так как было подано только одно досье. По этой причине было решено продлить срок подачи заявлений для желающих принять участие в конкурсе.

Напомним, бывшая глава генерального столичного Управления образования, молодежи и спорта Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб ушла в отставку после скандала с поставками испорченных продуктов в детсады и школы Кишинева.