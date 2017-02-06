Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Хлоргексидин вызывает аллергию
СМИ: Трамп отменил переговоры НАТО и Киева из-за России
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В центре Москвы собаки растерзали жену известного диктора (видео)
После болезни умер знаменитый российский актер
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:02 (мск), источник: Actualitati.md

Примэрия продлила конкурс на должность главы Управления образования

Для участия в конкурсе, объявленного в середине января, срок которого истек 1 февраля, было подано только одно заявление, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

По словам генпримара Кишинева Дорин Киртоакэ, не были выполнены правовые условия проведения конкурса, так как было подано только одно досье. По этой причине было решено продлить срок подачи заявлений для желающих принять участие в конкурсе.

Напомним, бывшая глава генерального столичного Управления образования, молодежи и спорта Татьяна Нагнибеда-Твердохлеб ушла в отставку после скандала с поставками испорченных продуктов в детсады и школы Кишинева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Молдове из-за отравления йогуртом скончался 5-месячный ребенок
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь