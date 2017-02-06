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15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев встретился с Мерзляковой: омбудсмен отчиталась перед губернатором

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой совместную работу по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, а также по решению других актуальных вопросов, с которыми к омбудсмену обращаются уральцы.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Традиционно в начале года уполномоченный представляет лидеру региона доклад о состоянии прав человека на Среднем Урале и о деятельности омбудсмена в предыдущем году. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Татьяна Мерзлякова доложила Евгению Куйвашеву о том, что в ходе личных приемов, проведенных в прошлом году, к ней за помощью в решении вопросов защиты своих прав обратилось более 1,1 тыс.человек — на 26 человек больше, чем в 2015 году.

«Востребованность института уполномоченного сохраняется. И я констатирую со всей ответственностью, что механизмы защиты прав человека, которые заложены на областном уровне, работают, что мы очень внимательно слушаем людей. У нас многое делается в регионе, благодаря большой поддержке власти и тому, что у нас выстроен очень серьёзный диалог с общественностью, это очень важно», — отметила омбудсмен.

Она также доложила губернатору о большом количестве значимых правозащитных мероприятий, проведенных в 2016 году. Это заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также другие конференции, в том числе с представителем Верховного комиссара ООН по правам беженцев, который высоко оценил работу региона по оказанию поддержки беженцам с Украины. Принятая на заседании Европейского института омбудсмена в сентябре прошлого года резолюция в защиту российских паралимпийцев на примере Свердловской области была получена и внимательно рассмотрена Верховным комиссаром ООН по правам человека.

Губернатор, в свою очередь, обратился к Татьяне Мерзляковой с предложением о совместной работе по контролю качества реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Срок завершения работы по переселению из аварийного жилфонда, признанного таковым до января 2012 года, подходит в сентябре текущего года.

«Я понимаю, что это достаточно непростой вопрос, но я Вас попрошу внимательно посмотреть на ситуацию с точки зрения поступления жалоб от жителей. Нужно сделать так, чтобы, исполняя указ, мы полностью исключили необходимость жаловаться на действия различного рода строителей, чиновников, управляющих компаний — всех тех, кто вовлечен в этот процесс. Времени остается совсем мало — всего шесть месяцев. Этот период связан с очень интенсивной работой как со стороны органов власти, так и со стороны управляющих компаний, руководителей органов местного самоуправления. Предстоит большая работа, и я прошу вас подготовить два промежуточных доклада: в самый разгар строительного сезона, и к 1 августа, чтобы мы четко понимали, как идем, какая складывается ситуация», — сказал Куйвашев.

Татьяна Мерзлякова пообещала оказать необходимое содействие и отметила особое значение оперативного решения вопросов, связанных с улучшением качества жизни уральцев. Омбудсмен также отметила, что в зоне особого внимания также находятся вопросы постинтернатного сопровождения детей-сирот и обеспечения их жильем. Также совместная работа продолжится по обеспечению эффективной деятельности ряда социальных учреждений, решению вопросов в транспортной и жилищной сферах.

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