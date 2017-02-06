Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Хлоргексидин вызывает аллергию
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Ученые РАН объявили о лженаучности гомеопатииКомиссия советует Минздраву изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
В Москве найдено тело девушки, пропавшей после ссоры с родителями
Собаки растерзали жену известного диктора (видео)
Киев заявил о тысячах погибших на Донбассе - СМИ
"В Украину идут деньги": Киев о "раздражении" РФ
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Саакашвили заявил, что без сверхдержавы-Украины ЕС обречен – СМИ
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина»
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
15:13 (мск), источник: Kazinform

Стали известны итоги встречи по сирийскому урегулированию в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Итоги первого заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, прошедшего сегодня в Астане, в ходе пресс-конференции в СЦК озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Делегация России, Турции и Ирана, а также представители ООН сегодня 6 февраля провели в городе Астана первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями, достигнутыми на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же в Астане 23—24 января. Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций и определения всех модальностей режима», — сказал Гаджимагомедов.

По его словам, участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа. Делегации подтвердили готовность по продолжению взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.

Читайте также
Оппозиция Сирии отказалась от предложенного Россией проекта Конституции

«Все члены делегаций выразили искреннюю признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для продолжения Астанинского процесса и создание благоприятных условий для проведения в Астане первого заседания совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий», — заключил глава российской делегации Станислав Гаджимагомедов.

Напомним, что 23—24 января в Казахстане проходил Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии. На переговоры прибыли представители сирийской власти, 13 оппозиционных группировок, стран-гарантов: России, Ирана и Турции, а также спецпосланник ООН Стаффан Де Мистура. Результатом встречи стало принятие трехстороннего механизма по прекращению огня в Сирии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Столичный чиновник Максим Решетников возглавит Пермский край
Разработан новый антитабачный законопроект
Госдолг России превысил 11 триллионов рублей
Spiegel объяснил обложку с Трампом и окровавленным ножом
Олбрайт беспокоит «странное влияние» советника Бэннона на Трампа
65 лет на троне: жизнь и правление Елизаветы II
Роструд напомнил об условиях труда в морозы
Спорт
Плюс Камерун — определились все участники Кубка конфедераций Сборная Камеруна стала последним участником футбольного Кубка конфедераций, который в июне и июле 2017 года пройдет в России
Авто
Презентация нового «Соляриса»: онлайн-трансляция В Москве прошла премьера нового поколения Hyundai Solaris. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию с этого мероприятия
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Виноваты звезды: 10 молодых актрис, которым не везет в карьере Казалось бы, все при них: и внешность, и талант. Однако что-то пошло не так, и их карьера никак не желает идти в гору. «Кино Mail.Ru» исправляет несправедливость и рассказывает о достойных, но неудачливых актрисах
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Акушер-гинеколог назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников рассказал о возрасте, оптимальном для рождения ребенка и изменениях, которые ждут пациенток московских женских консультаций
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь