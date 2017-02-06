Стали известны итоги встречи по сирийскому урегулированию в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Итоги первого заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, прошедшего сегодня в Астане, в ходе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Итоги первого заседания совместной группы по прекращению огня в Сирии, прошедшего сегодня в Астане, в ходе
«Делегация России, Турции и Ирана, а также представители ООН сегодня 6 февраля провели в городе Астана первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями, достигнутыми на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же в Астане
По его словам, участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа. Делегации подтвердили готовность по продолжению взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.
«Все члены делегаций выразили искреннюю признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для продолжения Астанинского процесса и создание благоприятных условий для проведения в Астане первого заседания совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий», — заключил глава российской делегации Станислав Гаджимагомедов.
Напомним, что