Стали известны итоги встречи по сирийскому урегулированию в Астане

«Делегация России, Турции и Ирана, а также представители ООН сегодня 6 февраля провели в городе Астана первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями, достигнутыми на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же в Астане 23—24 января . Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций и определения всех модальностей режима», — сказал Гаджимагомедов.

По его словам, участники также обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа. Делегации подтвердили готовность по продолжению взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии.