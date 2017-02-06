Решетников назвал свое назначение врио губернатора Пермского края двойной ответственностью
Он отметил большой потенциал края, добавив, что предстоит многое сделать, чтобы этот потенциал работал на благо жителей.
Он отметил большой потенциал края, добавив, что предстоит многое сделать, чтобы этот потенциал работал на благо жителей.
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назвал свое назначение двойной ответственностью и пообещал оправдать оказанное президентом России доверие. Об этом ТАСС сообщил сам Решетников, комментируя свое назначение.
«Предложение президента Владимира Владимировича Путина занять пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края — это доверие и двойная ответственность. Это мой родной край, за который я переживаю. У Пермского края очень большой потенциал, и предстоит многое сделать, чтобы этот потенциал работал на благо жителей. И я это доверие оправдаю», — сказал Решетников.
Он выразил благодарность москвичам «за неравнодушие и критику, которая помогала принимать сбалансированные многоуровневые решения». А также поблагодарил коллег в правительстве Москвы «за поддержку и эффективную совместную работу».
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Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края, исполняющим обязанности главы региона назначен Максим Решетников, ранее занимавший должность руководителя департамента экономической политики и развития Москвы. Как сообщили в
Отвечая на вопрос президента, какие задачи он считает приоритетными для развития региона, Решетников отметил, что «в первую очередь, это социальная защита, развитие социальной сферы и экономики».