Бывший вице-министр Сарсенов возглавил «Казпочту»

«Полагаю, что опыт работы в отрасли связи РК, оптимизации и автоматизации государственных услуг, модернизации и становлении «Правительства для граждан» позволят ему успешно руководить АО «Казпочта», — отметил Умирзак Шукеев.

«Настоящий профессионал своего дела, Сакен Сейтжапарович внес неоценимый вклад в развитие сферы информатизации и телекоммуникаций страны, и я уверен, что накопленный им опыт будет эффективно использован в новой должности. Поздравляю!», — написал в Facebook министр информации и коммуникации Даурен Абаев о назначении Сарсенова.

Сакен Сарсенов ранее занимал должность вице-министра информации и коммуникаций РК. В разные годы он работал заведующим отделом организации защиты информации РГП «Центр информатизации финансовых систем» Министерства финансов РК. С апреля 2008 года по октябрь 2009 года работал в качестве управляющего директора по электронным услугам АО «Қазақтелеком». Затем стал заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С марта 2010 года по январь 2012 года Сарсенов работал вице-министром связи и информации РК. Затем стал вице-министром транспорта и коммуникаций. В 2014 году Сарсенова назначили первым заместителем председателя Агентства РК по связи и информации. С августа 2014 года по май 2016 года — председатель Комитета связи, информатизации и информации, вице-министр Министерства по инвестициям и развитию РК.

Напомним, решением совета директоров АО «Казпочта» 25 января 2017 года были досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Казпочта» Багдата Мусина. Он получил должность в Генеральной прокуратуре. 33-летний Мусин возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.