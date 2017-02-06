Бывший вице-министр Сарсенов возглавил «Казпочту»
На должность руководителя назначен Сакен Сарсенов, который ранее был
На должность руководителя назначен Сакен Сарсенов, который ранее был
Сакен Сарсенов назначен главой АО «Казпочта», сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на
Представляя нового главу, председатель правления АО «Самрук-Қазына» отметил, что Сакен Сарсенов зарекомендовал себя в качестве грамотного руководителя.
«Полагаю, что опыт работы в отрасли связи РК, оптимизации и автоматизации государственных услуг, модернизации и становлении «Правительства для граждан» позволят ему успешно руководить АО «Казпочта», — отметил Умирзак Шукеев.
«Настоящий профессионал своего дела, Сакен Сейтжапарович внес неоценимый вклад в развитие сферы информатизации и телекоммуникаций страны, и я уверен, что накопленный им опыт будет эффективно использован в новой должности. Поздравляю!», — написал в Facebook министр информации и коммуникации Даурен Абаев о назначении Сарсенова.
Сакен Сарсенов ранее занимал должность
Напомним, решением совета директоров АО «Казпочта» 25 января 2017 года были досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Казпочта» Багдата Мусина. Он получил должность в Генеральной прокуратуре. 33-летний Мусин возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.