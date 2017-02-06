СМИ выяснили, что большинство истребителей ВМС США не могут летать
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Почти две трети (62%) палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, пишет газета Defense News.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Почти две трети (62%) палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, пишет газета Defense News.
По данным издания, в настоящее время 27% истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.
Как сообщили в ВМС США, в настоящее время 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к
В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Генерал отметил, что пересмотр бюджета касается не только текущего, но и последующего года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 годы.
По словам представителей ВМС США, в случае, если бюджет будет увеличен, в первую очередь необходимы средства на содержание, а не на строительство новых кораблей. «Наши приоритеты однозначно сфокусированы на готовности (к выполнению заданий) — это необходимо, чтобы самолеты смогли летать, корабли и подводные лодки плавать, моряки были обучены и готовы», — заявил один из чиновников американских ВМС.