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16:20 (мск), источник: РИА Новости

СМИ выяснили, что большинство истребителей ВМС США не могут летать

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Почти две трети (62%) палубных истребителей ВМС США F/A-18 Hornet и Super Hornet не могут летать, пишет газета Defense News.

Источник: U.S. Navy
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По данным издания, в настоящее время 27% истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.

Как сообщили в ВМС США, в настоящее время 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, не могут летать. Данная цифра включает в себя боевые самолеты, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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Генерал отметил, что пересмотр бюджета касается не только текущего, но и последующего года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 годы.

По словам представителей ВМС США, в случае, если бюджет будет увеличен, в первую очередь необходимы средства на содержание, а не на строительство новых кораблей. «Наши приоритеты однозначно сфокусированы на готовности (к выполнению заданий) — это необходимо, чтобы самолеты смогли летать, корабли и подводные лодки плавать, моряки были обучены и готовы», — заявил один из чиновников американских ВМС.

Комментарии
12
Хан Югры
Ай, ай, ай...теперь АБ, Мехтиев, Антошкин и Саморуков всю ночь спать не будут, думая где раздобыть денег на починку самолёт хозяев :)))
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вася полянский
ну а если инопланетяне? как они мир спасать собираются? к нам придут? а мы им тут крым признаёте пендосы ?
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Сергей Саморуков
Типа , шутка ?
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