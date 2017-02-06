СМИ выяснили, что большинство истребителей ВМС США не могут летать

По данным издания, в настоящее время 27% истребителей проходят техническое обслуживание, еще 35% ждут необходимых запчастей. Основная причина такой ситуации связана с нехваткой денежных средств на ремонт техники.

Как сообщили в ВМС США, в настоящее время 53% (1,7 тысячи единиц) всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту, не могут летать. Данная цифра включает в себя боевые самолеты, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.

В начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).