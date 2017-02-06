Губернатор поручил властям Аши готовиться к паводку

Подготовку к весне уже сейчас губернатор поручил начать ашинским властям.

Это зимой район буквально завалило снегом. На улицах образовались огромные сугробы. Толщина снега в январе превысила полтора метра. Это во время рабочего визита отметил и глава региона Борис Дубровский.

«Район выделяется по заснеженности. Надо помогать, — отмечает Борис Дубровский, губернатор Челябинской области. — Будем выделять деньги на вывоз снега, чтобы минимизировать риски подтопления, когда начнется паводковый период».

Губернатор подчеркнул, глава района при необходимости может закупить дополнительно коммунальную технику на средства, которые муниципалитет получит в рамках реализации программы «Городская среда».