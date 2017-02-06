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16:40 (мск), источник: 112.ua

Стець об инициативе по отмене празднования 8 Марта: Не думаю, что можно искусственно навязывать или отбирать праздники

Министр информационной политики Юрий Стець прокомментировал инициативу Института национальной памяти по отмене празднования в Украине 8 Марта и 9 Мая. Общался с министром корреспондент телеканала «112 Украина».

Источник: 112.ua
В моей семье 8 Марта не празднуют. Если говорить о 9 Мая, я не считаю, что должен быть праздник, когда погибли десятки миллионов людей. Это должен быть День памяти, он у нас 8 мая. Это мое субъективное мнение… Если говорить о народе, это вопрос к нему. Я не думаю, что можно искусственно навязывать или отбирать праздник. Вопрос в том, должно ли это быть красным днем в календаре, это мы должны решить. Вопроса еще не было в повестке дня. Это право человека, отмечать или не отмечать тот или иной праздник.
Юрий Стець

Ранее Украинский институт национальной памяти опубликовал на своем сайте текст законопроекта «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». В документе предлагается вместо 11 праздничных выходных, которые существуют сейчас, ввести 9. В том числе отказаться от празднования на государственном уровне в качестве выходных 1 и 2 Мая, а также 8 Марта из-за то, что эти дни ввели в качестве массовых праздников еще во времена большевиков у власти.

Отдыхать в честь праздника жителям Украины предлагают девять дней в году:

— традиционно на Новый год 1 января,

— на Рождество Христово 7 января,

— на Пасху,

— в день рождения Тараса Шевченко 9 марта,

— в честь «Дня памяти и примирения» 8 мая (не 9-го, в День Победы, как отмечали в СССР и ныне в Российской Федерации, а 8-го, как в Европе),

— в День Конституции Украины, 28 июня,

— в День Независимости Украины 24 августа,

— в честь Дня семьи — во вторую пятницу сентября,

— в День защитника Украины 14 октября.

Документ опровергает действующую ныне норму — если государственный праздник, который является выходным, приходится на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий день после государственного праздника. Такое правило действует только в отношении Рождества и Пасхи.

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