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16:06 (мск), источник: РИА Новости

Пермские политики называют врио губернатора компромиссной фигурой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. Руководители региональных отделений политических партий считают назначенного врио губернатора Пермского края Максима Решетникова компромиссной фигурой и надеются на его активную работу.

Источник: РИА Новости

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова — 37-летнего уроженца Перми, который ранее занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.

Компромиссная фигура

Координатор пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников, комментируя РИА Новости назначение Решетникова, отметил, что «это абсолютно компромиссная фигура, устраивающая все стороны политического конфликта и конфликта элит, потому что этот человек родился, вырос, женился, детей растил в Пермском крае, имеет очень уже большой опыт работы в московском правительстве».

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«Это очень разумное решение, я думаю, это всех устроит, абсолютно всех», — добавил Постников.

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае Вероника Куликова отмечает, что Решетников известен в Прикамье и, что гораздо важнее, хорошо знаком со спецификой, особенностями и проблемами региона.

«Это значит, что на раскачку не потребуется много времени, он сразу приступит к активной работе. Искренне надеюсь, что на посту и.о. губернатора родного края Максим Геннадьевич сможет показать жителям новые возможности развития региона», — отметила она.

Первый секретарь комитета пермского краевого отделения КПРФ Владимир Корсун в беседе с корреспондентом РИА Новости также отметил, что кандидатура врио известна в регионе. Он напомнил, что Решетников «меньше двух лет работал главой администрации при Олеге Чиркунове», бывшем пермским губернаторе.

Ожидаемая отставка

Корсун, комментируя отставку Басаргина, назвал ее ожидаемой. «Эта отставка была ожидаема и, наверное, сделана с позиции Басаргина своевременно. Вообще, должен сказать, что Виктор Федорович все-таки не самый худший губернатор… Конечно, стагнация, она есть в экономике, собственно, как и по всей России. Но, наверное, в Москве не могли потерпеть раздробленность элит перед президентскими выборами», — сказал он.

По его мнению, конфликт элит и стал основной причиной отставки. «У нас регион своеобразный, элит много, видимо, каждый хотел бы иметь свое влияние. Конфликт элит, он есть, он никуда не девался, я думаю, собственно, это основная причина его отставки», — отметил собеседник агентства, добавив, что Басаргину «так и не удалось сформировать» серьезную команду.

Корсун также сообщил, что хотел бы видеть на посту губернатора «человека ответственного, умеющего принимать решения, с работоспособной командой», который жил бы интересами не только элит, но и рядовых пермяков. «Почему-то в последнее время все говорят, что вот надо создать комфортные условия для бизнеса, для бизнес-элит, но вот, к сожалению, жизненный уровень пермяков все снижается и снижается», — сказал он.

Мужественным поступком назвал решение Басаргина Постников. «Я хочу сказать, что это серьезный мужественный поступок, не дожидаясь мая (срока окончания полномочий — ред.), понимая, что действительно ситуация заходит в некий политический тупик, это прежде всего политический тупик», — пояснил он. По словам Постникова, в целом же ситуацию с отставкой губернатора в отделении ЛДПР «воспринимают как обычную рабочую ситуацию».

«Безусловно, сегодняшнее заявление Виктора Басаргина о досрочном сложении полномочий губернатора Пермского края — начало нового политического этапа. Сейчас надо думать о будущем и готовиться к выборам нового главы региона, которые состоятся в сентябре», — отметила Куликова.

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По ее словам, главная задача «Справедливой России» в этом процессе — сделать все для того, чтобы итоги дня голосования максимально отвечали интересам и нуждам жителей региона.

Подготовка к выборам

Координатор Пермского отделения ЛДПР сообщил РИА Новости, что партия планирует выставить на губернаторские выборы в сентябре своего кандидата. «На выборы губернатора у нас, естественно, будет свой кандидат, сейчас по кандидатуре идут консультации и советы… к маю получим кандидатуру, фамилию того человека, который представит нашу партию на выборах губернатора», — сказал Постников.

В реготделении «Справедливой России» РИА Новости сообщили, что вопрос с выдвижением кандидатуры на выборы главы региона открыт, сейчас идут предварительные консультации.

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