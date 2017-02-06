Пермские политики называют врио губернатора компромиссной фигурой

Координатор пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников, комментируя РИА Новости назначение Решетникова, отметил, что «это абсолютно компромиссная фигура, устраивающая все стороны политического конфликта и конфликта элит, потому что этот человек родился, вырос, женился, детей растил в Пермском крае, имеет очень уже большой опыт работы в московском правительстве».

В понедельник губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что принял решение не идти на новый губернаторский срок. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора региона Максима Решетникова — 37-летнего уроженца Перми, который ранее занимал должность главы департамента экономической политики Москвы.

«Это очень разумное решение, я думаю, это всех устроит, абсолютно всех», — добавил Постников.

Председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Пермском крае Вероника Куликова отмечает, что Решетников известен в Прикамье и, что гораздо важнее, хорошо знаком со спецификой, особенностями и проблемами региона.

«Это значит, что на раскачку не потребуется много времени, он сразу приступит к активной работе. Искренне надеюсь, что на посту и.о. губернатора родного края Максим Геннадьевич сможет показать жителям новые возможности развития региона», — отметила она.

Первый секретарь комитета пермского краевого отделения КПРФ Владимир Корсун в беседе с корреспондентом РИА Новости также отметил, что кандидатура врио известна в регионе. Он напомнил, что Решетников «меньше двух лет работал главой администрации при Олеге Чиркунове», бывшем пермским губернаторе.

Ожидаемая отставка

Корсун, комментируя отставку Басаргина, назвал ее ожидаемой. «Эта отставка была ожидаема и, наверное, сделана с позиции Басаргина своевременно. Вообще, должен сказать, что Виктор Федорович все-таки не самый худший губернатор… Конечно, стагнация, она есть в экономике, собственно, как и по всей России. Но, наверное, в Москве не могли потерпеть раздробленность элит перед президентскими выборами», — сказал он.

По его мнению, конфликт элит и стал основной причиной отставки. «У нас регион своеобразный, элит много, видимо, каждый хотел бы иметь свое влияние. Конфликт элит, он есть, он никуда не девался, я думаю, собственно, это основная причина его отставки», — отметил собеседник агентства, добавив, что Басаргину «так и не удалось сформировать» серьезную команду.

Корсун также сообщил, что хотел бы видеть на посту губернатора «человека ответственного, умеющего принимать решения, с работоспособной командой», который жил бы интересами не только элит, но и рядовых пермяков. «Почему-то в последнее время все говорят, что вот надо создать комфортные условия для бизнеса, для бизнес-элит, но вот, к сожалению, жизненный уровень пермяков все снижается и снижается», — сказал он.

Мужественным поступком назвал решение Басаргина Постников. «Я хочу сказать, что это серьезный мужественный поступок, не дожидаясь мая (срока окончания полномочий — ред.), понимая, что действительно ситуация заходит в некий политический тупик, это прежде всего политический тупик», — пояснил он. По словам Постникова, в целом же ситуацию с отставкой губернатора в отделении ЛДПР «воспринимают как обычную рабочую ситуацию».

«Безусловно, сегодняшнее заявление Виктора Басаргина о досрочном сложении полномочий губернатора Пермского края — начало нового политического этапа. Сейчас надо думать о будущем и готовиться к выборам нового главы региона, которые состоятся в сентябре», — отметила Куликова.