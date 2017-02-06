Для задержания Гонтаревой собрано достаточно улик — СМИ

Как сообщают «Комментарии», на сегодня от уголовного преследования чиновницу защищает только политический иммунитет.

«Факты, указывающие на возможную причастность Гонтаревой к коррупционным и мошенническим схемам, растут, как снежный ком. Источники в правоохранительных органах уверены: как только глава НБУ лишится политического иммунитета, ей сразу же можно будет предъявить обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса. Все материалы уже собраны и просто ждут своего часа», — говорится в статье.

Издание отмечает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует роль компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU), которую ранее возглавляла Гонтарева, в истории так называемых «денег Януковича».

«В прошлом месяце Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры обязал Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую проверку деятельности ООО “Инвестиционный капитал Украина”. Прокуратура считает, что ICU может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем… Госбанки с благословления Минфина и НБУ активно перепродавали ОВГЗ через частных посредников, у которых и оставалась вся прибыль от этих сделок. Сопровождением сомнительных схем занималась компания Гонтаревой — на это прямо указывается в решении Печерского суда», — пишут «Комментарии».

Факты, свидетельствующие против Гонтаревой, могут всплыть и в ходе судебного процессе по делу о хищении средств из негосударственного пенсионного фонда НБУ, к которому также имеет отношение ICU.

«Две недели назад после двух лет расследования в Голосеевский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями фонда. Выведение денег из КНПФ НБУ проводилось при участии финансового брокера — компании “Инвестиционный капитал Украина”. Причем руководителем и совладельцем компании в тот момент являлась Гонтарева», — говорится в материале.

Сообщается, что следствие также занимается изучением банкротства «Платинум Банка», который почти год с ведома руководства Нацбанка использовался как «финансовый пылесос».

«Стандартный принцип МММ. В Нацбанке не могли об этом не знать, а если знали, почему не приняли мер. С середины 2015 г. ключевую роль в надзоре НБУ занимает соратница Гонтаревой Рожкова, которая до этого руководила “Платинум банком”. Именно тандем Рожкова — Гонтарева позволил пирамиде по максимуму собрать вклады населения и юрлиц под сверхвысокие проценты», — подчеркивает банковский аналитик Алексей Комаха.

Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство в отношении Валерии Гонтаревой, подозревая ее в махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн.